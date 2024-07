Borsa Tokyo in ribasso insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude in ribasso la borsa di, sulla scia del calo messo a segno a Wall Street, la vigilia, appesantita dai conti delle big tech, Tesla e Alphabet, considerati deludenti dagli investitori. Si muovono con debolezza anche le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.Gli addetti ai lavori guardano anche ai dati macroeconomici previsti nei prossimi giorni, in particolare il PIL del secondo trimestre e l'inflazione PCE di giugno. Quest'ultima servirà alla Federal Reserve per decidere le prossime mosse sui tassi d'interesse; gli investitori, ormai, sono convinti che la Banca centrale americana taglierà i tassi entro settembreL'indicelascia sul parterre il 3,23%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata il 12 di questo mese, di nove ribassi consecutivi; sulla stessa linea,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.Pessimo il mercato di(-1,63%); come pure, in ribasso(-1,4%).Sulla parità(-0,49%); in rosso(-1,26%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,70%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,16%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 1,07%, mentre il rendimento per ilè pari 2,23%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%).