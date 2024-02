Piazza Affari chiude piatta. Vola Unipol, scende Eni

Unipol

(Teleborsa) -. Spicca il rialzo del gruppo, dopo l' annuncio di un piano per accorciare la catena di controllo che prevede l'incorporazione di. L'AD Carlo Cimbri ha spiegato che l'operazione "chiude un iter iniziato dieci anni fa, avviato con l'acquisizione di Fondiaria, che ha portato alla graduale ristrutturazione del gruppo". In ribasso, dopo la diffusione di risultati trimestrali sostanzialmente in linea con le attese degli analisti, con i vertici che hanno confermato il percorso di Plenitude verso l'IPO, anche se occorrono condizioni dei mercati favorevoli.Sul fronte macroeconomico, isono aumentati del 3,4% su base annua a gennaio, confermando i dati preliminari diffusi il mese scorso.Per quanto riguarda il, il governatore della Banca di Franciaha detto che "non si tratta di affrettare i tempi, ma di agire in modo graduale e pragmatico, piuttosto che decidere troppo tardi e dover poi essere costretti ad adattarsi troppo"., che fa parte dell'Executive Board della BCE, ha invece spiegato che la crescita della produttività persistentemente bassa "aumenta il rischio che le imprese trasferiscano i costi salariali più elevati sui consumatori, il che potrebbe ritardare il ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo del 2%".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,077. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.009,9 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 78,58 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +147 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,85%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,42%, in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,50%, eavanza dello 0,32%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 31.732 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 33.864 punti. Sale il(+0,71%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il(+0,39%).Ilnella seduta del 16/02/2024 è stato pari a 3,01 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,9 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,69 miliardi di azioni, rispetto ai 0,68 miliardi precedenti.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 21,03%. In luce, con un ampio progresso dell'1,82%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,79%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,67%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,08%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,06%. Tentenna, che cede l'1,43%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,21%.Tra i(+10,85%),(+3,42%),(+3,27%) e(+3,04%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,06%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,90%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,56%.