Wall Street in stand-by dopo i dati sui prezzi alla produzione

(Teleborsa) -, dopo cheper il mese di gennaio hanno ulteriormente raffreddato le aspettative degli analisti su un imminentequest'anno. Già martedì una sorpresa al rialzo dell'inflazione statunitense (CPI in aumento del 3,1% su base annua, superiore alle previsioni di un aumento del 2,9%) si era inserita in questa narrativa.Secondo il rapporto del Dipartimento del Lavoro diffuso oggi prima della campanella, l' è aumentato dello 0,3% su base mensile a gennaio, rispetto all'aumento dello 0,1% previsto dagli analisti, e dello 0,9% su base annuale, rispetto alla crescita stimata dello 0,6%.Ledei tassi da parte della Fed adi almeno 25 punti base si attestano al 9%, secondo il FedWatch Tool del CME, rispetto al 63% di un mese fa, mentre le aspettative per un taglio asono scese al 31%, in calo dal 95% di un mese fa.Sempre sul fronte macroeconomico, è emerso un crollo deiavviati nel primo mese dell'anno, unito a un calo dei permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti; inoltre, è aumentata laamericani, secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan.Guardando ai, ilsi attesta sui valori della vigilia a 38.775 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.032 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il(-0,17%); come pure, senza direzione l'(-0,01%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,08%),(+0,63%) e(+0,55%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,17%.Al top tra i(+1,35%),(+0,96%),(+0,91%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,17%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,30%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.Tra idel Nasdaq 100,(+19,30%),(+8,25%),(+3,24%) e(+3,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,11%. Crolla, con una flessione del 5,54%. Calo deciso per, che segna un -2,82%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,55%.