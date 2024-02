Aeffe e Monnalisa, accordo per linea kids del marchio Philosophy di Lorenzo Serafini

Aeffe

Monnalisa

(Teleborsa) -, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, e, società specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, hanno siglato unpluriennale per la linea kids delcon scadenza nel 2032.L'accordo ha l'obiettivo diper il target bambina 0-14 anni del brand Philosophy di Lorenzo Serafini, attraverso la struttura e l'expertise di Monnalisa, si legge in una nota. Il progetto nasce dall'incontro di Lorenzo Serafini con Diletta Iacomoni, Direttrice Creativa di Monnalisa, e Matteo Tugliani, Shareholder e Board Member di Monnalisa."Siamo molto felici di intraprendere questo nuovo percorso con Monnalisa per il brand Philosophy di Lorenzo Serafini - dichiara- Credo che Monnalisa e il suo team saranno in grado di interpretare al meglio la visione creativa di Lorenzo Serafini dando vita a collezioni kids ready-to-wear e accessori di grande appeal per i nuovi consumatori globali""Siamo molto soddisfatti per questo accordo - ha detto- Penso che il nostro contributo possa essere importante nello sviluppo, nel segmento kids, di un brand iconico grazie alla nostra specifica competenza - creativa, produttiva e di commercializzazione – nella fascia fino a 14 anni. È un altro passo importante lungo il percorso strategico di evoluzione del modello di business di Monnalisa attraverso l'acquisizione di licenze".