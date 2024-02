GEL, fatturato 2023 a 15,5 milioni

GEL

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva dal 1979 nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, ha esaminato il fatturato al 31 dicembre 2023, non sottoposto a revisione legale, che risulta pari a circa 15,5 milioni di euro.Al 31 dicembre 2023, il fatturato complessivo èrispetto al dato al 2022 (17,2 milioni).La riduzione dei ricavi - spiega la società in una nota, è da ascriversi principalmente al settore industriale che ha registrato un fatturato di Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2023 contro i 2,2 milioni del 2022. Il mercato residenziale si conferma solido con un fatturato di 14,6 milioni al 31 dicembre 2023.