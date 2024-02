Granterre, finanziamento in pool da 160 milioni di euro con garanzia SACE

UniCredit

(Teleborsa) -(società del Gruppo GranTerre), attiva nella produzione e commercializzazione di salumi di alta qualità, ha ottenuto da un pool di istituti di, a supporto del proprio piano di crescita nel comparto agroalimentare internazionale.L'operazione ha visto l'intervento ditra cui Crédit Agricole Italia, che ha agito in qualità di Bookrunner e Banca Agente,, che ha agito in qualità di Bookrunner, e, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), e Sparkasse - che hanno agito in qualità di Mandated Lead Arranger., con una garanzia finanziaria adel finanziamento, ha reso possibile il supporto a una delle filiere più importanti del Made in Italy.Il Gruppo Granterre èdell'agroalimentare italiano, Grandi Salumifici Italiani (oggi Salumifici Granterre) e Parmareggio (oggi Caseifici Granterre). Il gruppo ha oltre 2.200 collaboratori dislocati in 18 stabilimenti produttivo-logistici e 4 filiali commerciali estere.