Stellantis, Deutsche Bank alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) -Research ha incrementato aper azione (dai precedenti 32 euro) ilsu, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, confermando lasul titolo a "".Gli analisti parlano di risultati del secondo semestre del 2023 "perfettamente in linea con le aspettative del mercato". Tuttavia, analogamente ai concorrenti e alle aspettative per gli OEM, Stellantis ha battuto le attese in termini di FCF del 20% a causa della riduzione del capex. Sulla base della forte generazione di cassa, Stellantis ha aumentato i dividendi e ha annunciato un altro programma di riacquisto di azioni proprie da 3 miliardi di euro. Ciò si traduce in undi mercato, esclusa l'opzione di riacquistare azioni da Dongfeng.In merito alla guidance, la società. Le opportunità di aumento dei prezzi dovrebbero essere limitate nel 2024 a causa della crescente concorrenza. Sebbene la società abbia rifiutato di fornire un intervallo specifico, Deutsche Bank Research crede che il margine del secondo semestre 2023 sarà il caso base e ulteriori miglioramenti aziendali dovrebbero aumentare il margine verso il livello FY23.In scia a queste considerazioni, gli analisti hanno, rispettivamente del 10% e del 9%. Gli analisti, guidati da Tim Rokossa, elencano i seguenti motivi: benefici da 1 miliardo di euro derivanti dall'assenza di costi UAW nel secondo semestre del 2024; venti favorevoli per le materie prime; riduzione delle previsioni sul calo dei prezzi netti per riflettere i prossimi lanci di modelli e i recenti commenti del management.