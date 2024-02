Tinexta acquista Lenovys per lanciare nuova linea di business

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha creato unache assisterà i clienti corporate nella definizione delle proprie linee strategiche e nell'esecuzione di progetti transformational ad alto impatto.Per l'erogazione dei servizi, Tinexta ha, che ha sottoscritto accordi vincolanti per l', che rappresenterà il nucleo fondante della business proposition del progetto. La responsabilità del progetto è affidata ad Aurelio Matrone, Group Chief Strategy Officer di Tinexta.Con sede a Livorno e Milano - e fondata nel 2009 da Luciano Attolico - Lenovys prevede per l'esercizio 2023pari a circa 7,8 milioni di euro e unpari a circa 1,8 milioni di euro, con un EBITDA Margin pari al 23,1%.Il corrispettivo dell'acquisizione del 60% delle quote di Lenovys sarà calcolato al closing sulla base di un, oltre PFN adjusted, e verrà corrisposto in tre tranche tra il 2024 e il 2026. Sono inoltre previste opzioni put e call per l'acquisto della partecipazione di minoranza.L'sulla base del business plan, in ipotesi cash free/debt free, è distribuito nel tempo come di seguito: Cash-Out iniziale di 5,4 milioni di euro (I tranche); debito attualizzato per II e III tranche pari a 3 milioni di euro; debito opzioni attualizzato pari a 7,9 milioni di euro."La costituzione all'interno del Gruppo di una linea di business dedicata all'advisory strategico, attraverso Antexis e con il contributo di Lenovys, ci consente di avere un punto di osservazione unitario e privilegiato sulle priorità strategiche dei nostri clienti e sulle relative necessità operative, con rilevanti sinergie con le altre BU del Gruppo", ha commentato l'