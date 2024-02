Unicredit colloca nuova obbligazione direttamente su MOT e Bond-X

Unicredit

(Teleborsa) -, dopo il successo delle prime due emissioni del 2023 in negoziazione diretta, che sono risultate tra le più scambiate sul mercato MOT di Borsa Italiana, e l’emissione dell’Obbligazione Tasso Fisso Step Down di gennaio 2024.Anche questa emissione saràdi Borsa Italiana e sarà a, con unae cedole annuali. Prevede une in seguito fino alla scadenza (2037) un, con un floor pari allo 0% ed un cap pari al 7,7%L’obbligazione saràX a un prezzo pari al 100% del Prezzo di Emissione. Il codice ISIN è IT0005583643. Il valore nominale e l’investimento minimo sono pari a 10.000 Euro. La liquidità sul mercato è garantita da UniCredit Bank GmbH e sarà quindi possibile rivendere l’obbligazione prima della naturale scadenza.UniCredit continua quindi a perseguire l'obiettivo di offrire soluzioni innovative e competitive per soddisfare le esigenze degli investitori, contribuendo in modo significativo alla diversificazione e alla crescita dei portafogli di investimento. Con questa quarta obbligazione in negoziazione diretta UniCredit vuole offrire agli investitori un'opportunità di accesso al mercato obbligazionario che grazie all’aumento dei tassi sta tornando ad essere un’asset class di assoluta importanza nei portafogli degli investitori, ed allo stesso tempo confermarsi come un emittente capace di offrire una gamma di soluzioni diversificate, che vanno dai prodotti a leva, ai certificate fino alle obbligazioni.