KME, accordo per business Aerospace e Cunova. Nuova società quotata al NYSE

KME Group

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni diversificate quotata su Euronex Milan, ha comunicato che la suaha sottoscritto un(BCA) che coinvolge il, della quale KME SE attualmente detiene una partecipazione indiretta pari al 45%. Il controllo di cunova (55% del capitale sociale) era stato trasferito da KME SE nel gennaio 2022 a Paragon, fondo di private equity tedesco. Tra le società firmatarie del BCA ci sono KME SE, Paragon e SDCL EDGE Acquisition Corporation (SEDA), una SPAC quotata al NYSE.In base a quanto previsto dal BCA, cunova sarà acquisita indirettamente da un'entità quotata in borsa, subentrante a SEDA. Nel contesto dell'operazione,e la. All'esito della Business Combination, KME SE convertirà la sua partecipazione al 45% in cunova ed i crediti sempre verso cunova in azioni della società derivante dall'aggregazione quotata al NYSE. KME SE inoltre incrementerà ulteriormente la propria partecipazione nella Combined Company per effetto del trasferimento del proprio business aerospace, primariooperatore di engineering business che fornisce componenti in leghe di rame ad alta tolleranza ai principali operatori dell'industria aerospaziale.Al perfezionamento dell'operazione,quotata al NYSE e riceverà liquidità per 20 milioni di dollari. Paragon invece uscirà completamente dall'investimento in cunova."La Business Combination ha per il Gruppo KME una, perché consente di riacquisire la maggioranza di cunova, aumentandone le potenzialità mediante il conferimento di KME Aerospace, con il risultato di detenere il controllo (circa il 60%) di un business con prospettive di crescita futura molto rilevanti dal punto di vista strategico", si legge in una nota.Secondo le previsioni, al closing la Combined Company dovrebbe avere undi circa 736 milioni di dollari, comprensivo di un indebitamento netto pro-forma di 289 milioni di dollari, e un equity value pari a circa 447 milioni di dollari, di cui il 60% circa detenuto da KME SE.