Obiettivi sostenibilità ONU: accordo Generali GC&C Italia - Pirelli-Aon

(Teleborsa) - Raccogliere un'ulterioreche porterà a un miglioramento della qualità del rischio delle diverse parti coinvolte: con questo obiettivo,hanno siglato un accordo per la creazione di una soluzione assicurativa innovativa legata ai Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite.La soluzione assicurativa studiata – con il supporto di Aon – da Generali e Pirelli è parametrata al raggiungimento da parte di Pirelli di determinati obiettivi correlati agli SDGs 3 e 8 (“Good Health and Well Being” e “Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all”),Gli indicatori chiave (KPI) che verranno misurati si focalizzano, in particolare, sulla formazione dei dipendenti, sul mantenimento di certificazioni di qualità, salute, sicurezza e ambiente (ISO9001, International Automotive Task Force IATF 16949, ISO45001 e ISO14001), su accreditamenti specifici di alcuni laboratori R&D di Pirelli e sulle performance dei pneumatici a livello di aderenza sul bagnato. Fra i KPI previsti dall’accordo rientra anche la conferma di Pirelli tra i leader all’interno del Dow Jones Sustainability Index.Con questo progetto Generali GC&C Italia, Pirelli e Aon, ognuno in linea con le proprie analisi di materialità,L’iniziativa – che si inserisce in una partnership pluriennale tra Generali GC&C Italia, Pirelli e Aon – riguarda attualmente le polizze a delega“La soluzione assicurativa studiata insieme a Pirelli e Aon rientra tra le iniziative attivate da Generali per fornire polizze che integrino componenti ESG. Da tempo GC&C Italia lavora per integrare la sostenibilità all’interno del business e dei processi, sviluppando soluzioni che contribuiscano positivamente alle dimensioni ambientali e sociali. In questo senso, il nostro consueto supporto alla prevenzione e mitigazione del rischio si arricchisce con obiettivi più sfidanti legati agli SDGs delle Nazioni Unite, testimoniando l’impegno della nostra Compagnia per la creazione di una società sana, resiliente e sostenibile. L’accordo raggiunto con Pirelli fa parte, infatti, del percorso che GC&C Italia sta compiendo nel suo ruolo di Assicuratore Responsabile per contribuire alla transizione verso la sostenibilità", ha dichiarato, Head of Generali GC&C Italia.PerHead of Finance, M&A and Risk Management di Pirelli “L’accordo con Generali GC&C Italia e Aon testimonia la capacità di Pirelli di integrare un approccio responsabile in tutte le attività di business, tra cui il Risk Management, e si inserisce nel percorso strategico di sostenibilità dell’azienda. Tale progetto, in coerenza con le linee guida dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, punta a un costante miglioramento delle iniziative a favore della salute e della sicurezza legate ai dipendenti e al prodotto”.“Siamo orgogliosi di aver realizzato insieme a Pirelli e a Generali GC&C Italia questa innovativa soluzione di trasferimento del rischio. L’accordo coinvolge più programmi assicurativi, prevalentemente di carattere internazionale, introducendo ambiziosi obiettivi di sostenibilità. Le tre Società coinvolte intendono così contribuire attivamente alla tutela delle persone, ponendo nella loro attività sempre più attenzione ai temi del sociale e dell'ambiente", ha conclusoPresidente Esecutivo di Aon.