Borse europee miste. Male Londra, bene Milano con Iveco e banche

(Teleborsa) -. Spicca il ribasso di, su cui pesa la flessione didopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, e il rialzo di, trascinata da promozione a Buy dacon target price rivisto significativamente al rialzo), promozione dia Buy) e(sui rumors di ulteriore collocamento da parte del MEF e l'aumento del target price da parte di).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,082. L'è sostanzialmente stabile su 2.024,7 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,78%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +152 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,94%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,29%, vendite su, che registra un ribasso dello 0,73%, eavanza dello 0,22%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dello 1,00% sul; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 34.143 punti. In moderato rialzo il(+0,45%); pressoché invariato il(+0,05%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 21/02/2024 è stato pari a 2,45 miliardi di euro, con un incremento del 32,92%, rispetto ai precedenti 1,84 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,54 miliardi.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 5,03%. Vola, con una marcata risalita del 4,22%. Brilla, con un forte incremento (+3,93%).avanza del 3,10%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,96%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,73%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.del FTSE MidCap,(+3,56%),(+2,82%),(+2,24%) e(+2,10%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,74%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,70%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,48%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,00%.