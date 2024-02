CDP Real Asset: nuovo investimento da 30 milioni per sviluppo infrastrutture sostenibili

(Teleborsa) - CDP Real Asset SGR avvia unin Italia. Lo ha deliberato il Consiglio di Amministrazione della società del Gruppo CDP, approvando un nuovo investimento delfondo di fondi gestito dalla stessain Equita Green Impact Fund (EGIF). L'obiettivo diè sostenere la transizione energetica in Italia attraverso progetti infrastrutturali di piccola-media taglia, soprattutto greenfield (per almeno il 65%), con focus su rinnovabili (fotovoltaico ed eolico) ed economia circolare (biogas e biometano). EGIF rientra nella categoria first time fund, vale a dire fondo di nuova costituzione, e punta a contribuire in maniera sostanziale alla lotta contro il cambiamento climatico, uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.L'– fa sapere CDP in una nota – rappresenta la seconda operazione di CDP Real Asset attraverso il FOF Infrastrutture, dopo l'ingresso nel Sustainable Securities Fund, gestito da Alternative Capital Partners SGR, fondo di Impact Investing dedicato dello sviluppo di infrastrutture sostenibili in Italia. Con questa nuova iniziativa, ilconferma il sostegno di CDP alla crescita del mercato nazionale delle infrastrutture e il focus prioritario della propria strategia di investimento sulla transizione energetica. Ulteriori investimenti sono previsti nel corso dell'esercizio, coerentemente con il piano industriale che prevede l'impiego di oltre la metà dei capitali attualmente disponibili entro il 2024 e il termine del periodo di investimento del Fondo nel 2028.Parallelamente alla fase di investimento, prosegue quella dicon l'obiettivo di catalizzare le risorse di investitori istituzionali in favore di progetti che abbiano un impatto diretto sull'economia reale e sul territorio. Oggi, Concreto, fondo pensione per i lavoratori dell'industria del cemento, è entrato a far parte degli investitori del FOF dopo la sottoscrizione di quote da parte di Arco, fondo pensione del settore del legno, avvenuta lo scorso novembre. L'– si legge nella nota – proseguirà nel corso dei prossimi mesi, con l'obiettivo di massimizzare il cosiddetto crowding-in di risorse di investitori istituzionali, nell'ambito di una dotazione target del FOF Infrastrutture pari a 500 milioni di euro.Nell'implementazione del progetto FOF Infrastrutture,svolge il ruolo di cornestone investor e advisor del fondo."L'attività di investimento del FOF prosegue secondo gli obiettivi strategici programmati, nel solco dell'ampliamento dell'operatività della SGR al settore infrastrutturale, ponendo l'accento sullo sviluppo di infrastrutture sostenibili e massimizzando l'effetto moltiplicatore delle risorse investite – spiega–. Accogliamo con grande soddisfazione l'interesse mostrato da primari investitori istituzionali italiani per la strategia di investimento del FOF Infrastrutture. Questo fondo offre ai propri sottoscrittori la possibilità di investire in strumenti diversificati con un adeguato profilo di rischio-rendimento e di sostenere la crescita economica nazionale facilitando l'afflusso di investimenti verso l'economia reale. Per la nostra SGR la raccolta di risorse dai Fondi Pensione italiani rappresenta un importante elemento di crescita e di ulteriore apertura al mercato"."L'investimento in EGIF, che lo dota di risorse significative per il perseguimento della propria strategia di investimento, risulta pienamente in linea con la mission del nostro Fondo, confermandone la vocazione greenfield e il focus prioritario sulla transizione energetica del Paese – commenta–. Abbiamo dedicato grande attenzione al lavoro di mappatura e identificazione di opportunità di investimento in linea con le priorità strategiche del FOF Infrastrutture, inclusa quella di favorire il consolidamento nel mercato di nuovi attori che puntino allo sviluppo del settore infrastrutturale nazionale, investendo in progetti sostenibili a livello ambientale e sociale".