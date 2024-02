Debole Wall Street in attesa di Nvidia. Dalla Fed nessuna fretta per taglio tassi

Nvidia

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono con ansia i risultati di, che saranno rilasciati dopo la chiusura odierna del mercato, dai quali valutare anche lelegati all'intelligenza artificiale per i prossimi mesi. Intanto, i ribassi della società trascinano al ribasso il Nasdaq.Sempre sul fronte delle, hanno deluso, che sono crollate dopo aver fornito previsioni deboli. Si muovono in direzione opposta, dopo che S&P Dow Jones Indices ha comunicato che il colosso dell'e-commerce sostituirà la catena di farmacie nelAverage (DJIA).Dai verbali della riunione di fine gennaio della Fed è emerso che, poiché è necessaria ulteriore fiducia per garantire che l'inflazione continui a rallentare verso l'obiettivo, con la maggior parte dei partecipanti che ha sottolineato "i rischi di agire troppo rapidamente per allentare la posizione politica".Guardando ai, illima lo 0,29%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.957 punti. Variazioni negative per il(-1,02%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,41%.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,71%) e(+0,87%). Il settore, con il suo -1,54%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,00%),(+1,92%),(+1,24%) e(+1,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,04%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,85%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,79%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,72%.(+3,58%),(+2,14%),(+1,88%) e(+1,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -27,04%. Seduta negativa per, che scende del 14,16%. Sensibili perdite per, in calo del 9,53%. In apnea, che arretra del 4,49%.