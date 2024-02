Equinix, ricavi 2023 raggiungono 8,2 miliardi di dollari (+13%)

Equinix

(Teleborsa) -, azienda di infrastrutture digitali, ha chiuso l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2023, conaumentati del 13% su base annua e del 15% su base normalizzata e a valuta costante, raggiungendo gli 8,2 miliardi di dollari.Durante l’anno sono stati chiusi 17.000 contratti con oltre 5.900 clienti.Si è registrato un record di 90 megawatt di leasing xScale, risultato dell'aumento della domanda di hyperscale per supportare l'intelligenza artificiale (AI) e le implementazioni cloud."Il 2023 è stato un altro anno forte per Equinix: abbiamo realizzato più di 8 miliardi di dollari di ricavi, raggiungendo l’incredibile risultato di, il tutto portando la performance dell'AFFO per azione al di sopra della fascia alta delle nostre aspettative a lungo termine, dichiara. Abbiamo compiuto progressi sostanziali nel nostro ambizioso programma, posizionando l'azienda per capitalizzare le immense opportunità che ci attendono. La trasformazione digitale, soprattutto in un mondo guidato dall'intelligenza artificiale, è più importante che mai per i nostri clienti; e, in questo contesto, l'importanza della piattaforma Equinix e dei suoi forti vantaggi competitivi non è mai stata così cruciale. Intendiamo continuare a concentrarci sulla creazione di una piattaforma che consenta ai nostri clienti di realizzare infrastrutture ibride e multicloud, quando vogliono, dove vogliono e con l'ecosistema di partner di cui hanno bisogno".