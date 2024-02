Tweppy lascia l'EGM dopo solo 3 anni. Prezzo OPA molto inferiore a IPO

Tweppy

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Mila e operante nei servizi di ristrutturazione immobiliare,, con unsul listino. I maggiori azionisti Oenne S.r.l. e Hodl S.r.l. hanno infatti annunciato la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto () volontaria sulle 883.400 azioni che non controllano (incluse le persone che agiscono di concerto), rappresentative del 37,96% del capitale sociale. Tra gli azionisti significativi c'è Algebris Investments con il 6,99%.Ilofferto è pari aper ciascuna azione portata in adesione, pari a un premio del 28,70% rispetto alla media aritmetica ponderata del prezzo ufficiale di ciascuna azione degli ultimi 3 mesi antecedenti il 20 febbraio 2024. La società (ex Casasold) si era quotata acon un prezzo diper azione.Gli offerenti ritengono che l'offerta sia strumentale al perseguimento dei programmi futuri di crescita e al rafforzamento, nella misura in cui il delisting consentirebbe di perseguire i propri obiettivi in una. L'attuale contesto regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan può determinare infatti, tenuto conto dell'attuale struttura economico-patrimoniale, l'applicazione, in caso di individuazione di imprese target che superino specifici parametri dimensionali, di(quali, ad esempio, la documentazione e le attestazioni previste in caso di reverse take-over) che renderebbero l'attuazione della crescita per linee esterne gravosa in termini di costi e quindi difficilmente praticabile.Tweppy ha chiuso ildel 2023 conda attività ordinaria pari a 1.063 migliaia di euro, in decremento del 15,10% rispetto al 30 giugno 2022, un EBITDA pari a 34 migliaia di euro, in decremento del 72,63%, e unnegativo pari a 203 migliaia di euro, contro un risultato netto negativo di 72 migliaia di euro al 30 giugno 2022.