Wall Street in ribasso. Attesa per risultati Nvidia e verbali Fed

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono con ansia i risultati di, che saranno rilasciati dopo la chiusura odierna del mercato, dai quali valutare anche lelegati all'intelligenza artificiale per i prossimi mesi.Intanto, sempre sul fronte delle, hanno deluso, che ha abbassato le previsioni per l'anno,, che hanno fornito previsioni deboli.Occhi puntati anche su, dopo che S&P Dow Jones Indices ha comunicato che il colosso dell'e-commerce sostituirà la catena di farmacie nelAverage (DJIA).Gli operatori attendono anche la pubblicazione dei, per avere ulteriori indicazioni sull'andamento dei tassi di interesse. Attenzione anche ai commenti del presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic e del governatore della Fed Michelle Bowman., si muove sotto la parità il, che scende a 38.415 punti, con uno scarto percentuale dello 0,39%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.961 punti. In frazionale calo il(-0,65%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,23%).