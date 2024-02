Wall Street in stand-by prima di verbali Fed e risultati Nvidia

Nvidia

Palo Alto Networks

Teladoc

SolarEdge Technologies

Amazon

Walgreens Boots Alliance

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

beni di consumo secondari

informatica

Dow

Nike

Verizon Communication

Caterpillar

Walgreens Boots Alliance

Salesforce

Intel

Walt Disney

Exelon

Starbucks

Analog Devices

American Electric Power Company

Palo Alto Networks

Zscaler

CrowdStrike Holdings

Verisk Analytics

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono con ansia i risultati di, che saranno rilasciati dopo la chiusura odierna del mercato, dai quali valutare anche lelegati all'intelligenza artificiale per i prossimi mesi.Intanto, sempre sul fronte delle, hanno deluso, che sono crollate dopo aver fornito previsioni deboli. Si muovono in direzione opposta, dopo che S&P Dow Jones Indices ha comunicato che il colosso dell'e-commerce sostituirà la catena di farmacie nelAverage (DJIA).Gli operatori attendono anche la pubblicazione dei, per avere ulteriori indicazioni sull'andamento dei tassi di interesse.Guardando ai, ilsi attesta sui valori della vigilia a 38.487 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 4.964 punti. Negativo il(-0,78%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,28%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,70%),(+1,27%) e(+0,46%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,30%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,84%),(+1,64%),(+1,09%) e(+0,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,89%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,22%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,62%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,52%.Al top tra i, si posizionano(+4,13%),(+1,90%),(+1,90%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -27,09%. Lettera su, che registra un importante calo del 14,82%. Scende, con un ribasso del 10,22%. Crolla, con una flessione del 4,17%.