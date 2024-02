Iccrea Banca, S&P migliora il rating a livello Investment Grade

(Teleborsa) -ha migliorato ilsuportandolo a; in particolare il rating a lungo termine è migliorato a "BBB-" da "BB+", quello a breve termine a "A-3" da "B". L'outlook è stabile.L'upgrade da parte dell'agenzia di rating riflette il significativodel gruppo, favorito dalla forte profittabilità, ed un andamento della qualità del credito migliore delle attese nel 2023. Secondo l'agenzia, gli importanti progressi fatti sulla capitalizzazione e sulla gestione dei rischi consentono al Gruppo BCC Iccrea di avere maggiori risorse per affrontare sia un potenziale deterioramento della qualità degli attivi che un potenziale rallentamento economico."Il giudizio di Investment Grade di S&P Global Ratings, così come quelli già emessi da DBRS Morningstar e Fitch Ratings, conferma ulteriormente lache stiamo concretizzando dalla nascita del gruppo nel 2019", ha commentatodel Gruppo BCC Iccrea."La nostra architettura, infatti, unisce la forza relazionale di ognuna delle nostre 115 BCC con prodotti e servizi di primo livello - ha aggiunto - Oggi possiamodi riferimento, anche grazie ai rating assegnati, all'NPL ratio netto sceso all'1% e al CET 1 ratio superiore al 21%".