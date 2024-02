Carvana vola a Wall Street, mercato premia i conti

Carvana

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 32,44%.La piattaforma per l'acquisto e vendita di auto usate ha registrato nel 2023 il primo utile annuale della storia.Per il primo trimestre 2024 la società stima un utile adjusted "significativamente superiore" a 100 milioni di dollari. Alla luce di queste previsioni, gli analisti di Baird hanno modificato le prospettive finanziarie di Carvana alzando l'obiettivo di prezzo a 60 dollari dai precedenti 35 dollari. Il giudizio è confermato a "neutral".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 75,01 USD. Primo supporto visto a 65,13. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 60,85.