La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti grazie a Nvidia

(Teleborsa) - A, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,18%, a 39.069 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 5.087 punti. In netto miglioramento il(+3,01%); sulla stessa tendenza, balza in alto l'(+2,49%).A trascinare la Borsa di New York sono stati, colosso statunitense dei processori grafici.ha registrato un ricavi per il quarto trimestre di 22,1 miliardi di dollari, battendo le stime di 20,62 miliardi di dollari, e un utile per azione di 5,16 dollari per azione, rispetto alle stime di 4,64 dollari per azione.Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+4,35%),(+2,19%) e(+1,61%). Il settore, con il suo -0,77%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+3,56%),(+2,53%),(+2,51%) e(+2,35%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,13%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,90%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.Tra idel Nasdaq 100,(+16,40%),(+13,53%),(+10,69%) e(+6,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,89%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,80%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,68%.Tentenna, che cede l'1,13%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 8%)16:00: Vendita case nuove (preced. 664K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 0%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 5,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,3%).