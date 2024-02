Seduta positiva a New York. Corre Nvidia

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street dopo i record registrati la vigilia sulla scia della trimestrale annunciata dal colosso Nvidia.In una seduta, l'ultima dell'ottava, priva di spunti macroeconomici, l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime decisioni sui tassi di interesse. Dalle sale operative emerge solo il 2,5% di possibilità di una riduzione del costo del denaro alla prossima riunione di marzo e il 21% circa di un primo taglio a maggio.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 39.160 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.107 punti. Guadagni frazionali per il(+0,43%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,52%).