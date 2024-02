BTP Valore, gli ordini superano i 4 miliardi di euro in meno di 4 ore

(Teleborsa) - Partenza sprint per la, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai piccoli risparmiatori, in collocamento da oggi (lunedì 26 febbraio) a venerdì 1 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata (sono garantiti i primi tre giorni di collocamento). Glihanno raggiuntoalle 12:57, dopo aver superato i 3 miliardi di euro alle 11:53, i 2 miliardi di euro alle 10:53 e 1 miliardo di euro alle 9:51.Anche per questa emissione del BTP Valore ai risparmiatori verranno pagate le, calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (sulla base cioè del cosiddetto meccanismo step-up di 3+3 anni). Venerdì 23 febbraio sono stati comunicati : 3,25% per il 1°, 2° e 3° anno; 4% per il 4°, 5° e 6° anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.Il titolo, collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana, avrà una durata di 6 anni e gli investitori riceveranno undello 0,7% riservato a chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.Ilacquistabile di ciascun ordine è di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto. Il titolo di Stato potrà essere acquistato(prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. Il BTP Valore può essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.Per il BTP Valore, come per tutti i titoli di Stato, laè pari al 12,5% su cedole e premio fedeltà. Non è soggetto alle imposte di successione e non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori che lo acquistano all'emissione. Come previsto dalla legge di bilancio per il 2024, è escluso dal calcolo ISEE, al completamento dell'iter di attuazione della misura.