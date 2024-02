Il 22,9% delle imprese dell'UE ha effettuato vendite online nel 2022

(Teleborsa) - Nelil 22,9% delle imprese dell'UE ha effettuato vendite online, ovvero 0,1 punti percentuali (pp) in più rispetto al 2021 (22,8%) e 6,5 pp in più rispetto al 2012 (16,4%). È quanto emerge dai risultati tratti dall'articolo più dettagliatosulle statistiche dell'e-commerce.Tra i paesi dell’UE, la percentuale di imprese che effettuano vendite online varia notevolmente. Le quote più elevate sono state registrate in Lituania (38,9%), Svezia (38,1%) e Danimarca (36,7%). Al contrario, le quote più basse sono state registrate in Romania (12,9%), seguita da Lussemburgo (13,4%) e Bulgaria (15,1%).La percentuale di imprese che effettuanovaria in modo significativo a seconda delle dimensioni delle imprese. Nel 2022, il 45,9% delle grandi imprese nell’UE ha effettuato vendite online e il 30,2% delle medie imprese. Al contrario, nel 2022 il 20,8% delle piccole imprese effettuava vendite online.