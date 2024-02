Debole la piazza di Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di, insieme alle altre piazze asiatiche, dopo la chiusura contrastata di Wall Street. Gli investitori attendono nuovi dati macroeconomici per avere più indicazioni sui tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Il momento clou di questa settimana è la pubblicazione - prevista giovedì - del PCE di gennaio, l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Banca centrale statunitense.L'indice giapponesechiude con -0,15%, mentre, al contrario, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,16%.In discesa(-1,31%); sale(+1,11%).Poco sotto la parità(-0,69%); sui livelli della vigilia(-0,06%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 27 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,18%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,16%.Il rendimento per l'è pari 0,7%, mentre il rendimento deltratta 2,38%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -7,3%; preced. 1,4%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,1%)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 47,2 punti; preced. 48 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,7 punti; preced. 50,8 punti).