H-Farm, sottoscritto integralmente l'aumento di capitale

H-Farm

(Teleborsa) -, piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto checon l'delle 71.484.615 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di 7.863.307,65 euro.Durante ilin opzione, iniziato il 5 febbraio e conclusosi il 23 febbraio 2024, sono stati esercitati 101.276.424 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte 56.264.680 nuove azioni, pari al 78,71% del totale delle nuove azioni offerte. I residui 27.395.883sono stati offerti sul mercato Euronext Growth Milan e interamente venduti nella prima seduta (27 febbraio 2024). In data odierna sono state sottoscritte tutte le residue 15.219.935 nuove azioni.In considerazione del perfezionamento dell'aumento di capitale, ildi H-FARM risulta pari a 20.015.692,50 euro ed è suddiviso in 200.156.925 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.Come già anticipato, a seguito dell'operazione di Aumento di Capitale, la società provvederà aerogatole da CGN Futuro di complessivi 3 milioni di euro (ad oggi integralmente richiesto da parte di H-Farm).