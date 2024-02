Pichetto Fratin: idrogeno nuova frontiera, agrivoltaico soprattutto a beneficio degli agricoltori

(Teleborsa) - "L'idrogeno è l'elemento più diffuso al mondo quindi una fonte energetica enorme e importante". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,, intervista ain corso alla. "Importantissimi sono gli obiettivi dell'Unione europea: 20 milioni di tonnellate di idrogeno al 2030, 10 milioni di produzione Ue e 10 milioni di importazione", ha ricordato. "Io sono convinto che dobbiamo creare le infrastrutture perché per poter distribuire l'idrogeno – ha sottolineato il ministro –. Con RepowerEU abbiamo raddoppiato della linea adriatica che sarà una pipeline in grado di trasferire idrogeno. Dall'altra parte dobbiamo creare una rete più ramificata e sviluppare l'autoproduzione con le Hydrogen Valley"."Siamo un Paese che essendo in mezzo all'acqua può essere un grande produttore di idrogeno verde ma anche un grande smistatore di idrogeno che proviene da altre realtà. Pensiamo all'idrogeno prodotto ino inche arriva sotto forma di ammonia tramite nave e poi va distribuito. È una nuova frontiera enorme", ha aggiunto.Sull'il ministro Pichetto ha ricordato che il governo ha stanziato. "Ci aspettiamo che sia vero agrivoltaico, cioè che sia uno dei sistemi di sviluppo del nostro sistema agricolo garantendo beneficio al sistema a agli agricoltori", ha concluso.