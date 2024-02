UE, Draghi suona la carica: è ora di riforme

(Teleborsa) - Essereper mantenere i nostri sistemi de preservare i nostri valori fondamentali, ritrovando la capacità di agire insieme e per l'interesse collettivo: è la strada indicata daparlando ai presidenti delle commissioniriuniti sul dossier competitività, sul quale l'ex premier è"Mi hanno chiesto al termine di Ecofin quale sia l'ordine delle riforme necessarie per l'Ue, quale sia l'ordine non lo so, ma per favore, è ildecidete voi cosa ma per favore,riportate dall'Ansa.Lo scambio ha mostrato quanto sia globale e complessa la strada da percorrere per recuperare la nostra competitività,Nel mirino ilche l'ex banchiere centrale definisce".Draghi ha anche ricordato che "negli ultimi anni, l’Unione Europea ha ottenuto importanti risultati: dall’adozione di politiche climatiche ea livello mondiale, alla definizione degli strumenti che guidano la ripresa dell’Europa dalla pandemia di e alla riduzione della nostra dipendenza dalle importazioni energetiche russe". Occasioni in cui il Parlamento europeo "è stato determinante e spesso ha aperto la strada". E tuttavia «nonostante i successi ottenuti negli ultimi anni nell’affrontare