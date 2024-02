Borsa americana prosegue a piccoli passi

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo aver tratto, che conferma segnali di rallentamento e preannuncia un possibie taglio dei tassi da parte della Fed. Ilsi ferma a 38.938 punti, mentre l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,36%, portandosi a 5.088 punti. In rialzo il(+0,72%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,34%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,87%),(+0,74%) e(+0,54%). Il settore, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,05%),(+1,87%),(+1,56%) e(+1,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,81%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,44%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,29%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,10%.Al top tra i, si posizionano(+7,35%),(+5,53%),(+5,12%) e(+2,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,17%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,26%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,64%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 209K unità; preced. 202K unità)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)15:45: PMI Chicago (atteso 48,1 punti; preced. 46 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,4%; preced. 5,7%).