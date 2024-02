Moncler sale in Borsa dopo risultati 2023. Broker rivedono target price

Moncler

(Teleborsa) -, gruppo del lusso quotato su Euronext Milan, mostra undopo la pubblicazione dei risultati annuali , con(2,98 miliardi di euro di ricavi, EBIT di 894 milioni di euro, e oltre 1 miliardo di euro di cassa netta)., che ha incrementato il target price (a 71,50 euro per azione, +5% anche per calo dei tassi) e confermato il "Buy", parla di un "FY23 sopra le attese e". Il gross margin è visto in ulteriore miglioramento, sostenuto dal mix di canale, per effetto di crescita nel retail per entrambi i brands a fronte di ulteriore selezione nel canale wholesale. Sull'uso del cash il management non prevede nè di aumentare il pay-out, né di avviare un buy-back, preferendo rimanere flessibile per future opportunità.Tra le altrearrivate in mattinata,ha alzato il target price a 60,5 euro dai precedenti 52,5 euro,a 63 euro dai precedenti 58 euro , RBC a 64 euro dai precedenti 55 euro,a 72 euro dai precedenti 63 euro.estende i guadagni rispetto alla seduta precedente,, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 67,09 e successiva a quota 68,65. Supporto a 65,53.