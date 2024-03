Approvato il disegno di legge per la ratifica della convenzione Italia-Kosovo sulla doppia imposizione fiscale

(Teleborsa) - Ilpresso Palazzo Chigi, alle ore 11:10,per la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo perin materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, con Protocollo, stipulata a Pristina il 22 giugno 2021. Il Consiglio si è svolto sotto la presidenza della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Il Segretario è stato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.Il testo della Convenzione disciplina glioffrendo strumenti per eliminare la doppia imposizione sui redditi e garantendo una ripartizione equa della materia imponibile. La Convenzione, di carattere bilaterale, fornirà un quadro normativo per gli operatori economici operanti tra i due Paesi, mantenendo condizioni concorrenziali e adottando standard internazionali per contrastare l'evasione fiscale.Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo,, n. 197, relativo alla raccolta dei rifiuti delle navi negli impianti portuali. Il testo tiene conto dei pareri della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.È stato deliberatoavverso l’articolo 6-ter, comma 4, del decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.Inoltre,Maria Gabriella Mangia è stata nominata componente per la Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi su proposta del Presidente Giorgia Meloni; il dottor Danilo Giovanni Festa è stato nominato Capo del Dipartimento per l’Innovazione, l’Amministrazione Generale, il Personale e i Servizi e, ad interim, Capo del Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Previdenziali, Assicurative e per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone; il dottor Alessandro Lombardi è stato nominato Capo del Dipartimento per le Politiche Sociali, del Terzo Settore e Migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su proposta del Ministro Marina Calderone.Il Consiglio dei Ministri, terminato alle ore 11.24, ha, infine, esaminato e