Douglas annuncia quotazione a Francoforte. IPO da 1,1 miliardi di euro

(Teleborsa) -, multinazionale tedesca di profumeria e cosmetica, ha. Insieme al suo azionista Kirk Beauty International, holding partecipata in maggioranza da fondi del colosso del private equity CVC Capital Partners e dalla famiglia Kreke, si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale (IPO) sul mercato regolamentato (Prime Standard) dellaL'IPO potrebbe essere completata nel, a seconda delle condizioni del mercato dei capitali. L'offerta comprenderebbe un'offerta pubblica a investitori individuali e istituzionali in Germania, nonché collocamenti privati internazionali.L'azienda, composto dai proventi primari dell'IPO e da un ulteriore apporto di capitale di circa 300 milioni di euro da parte degli attuali azionisti. Si prevede che i proventi verranno utilizzati per continuare a ridurre l'indebitamento e che la restante posizione debitoria verrà rifinanziata a condizioni migliori in relazione all'IPO.Dopo il completamento dell'IPO, CVC Capital Partners continuerà a detenere una partecipazione di maggioranza indiretta nel gruppo. La famiglia Kreke rimarrà inoltre azionista indiretta. Questi"Con il nostro modello di business omnicanale dalle ottime prestazioni, ci rivolgiamo ai clienti nei nostri negozi e nel business E-Com e abbiamo impostato con successo il percorso per una crescita futura a lungo termine con la nostra strategia "Let it Bloom - DOUGLAS 2026" - ha commentatodi Douglas - La nostra IPO è il logico passo successivo per sfruttare appieno il nostro potenziale futuro come società quotata in borsa. Guidato dal nostro team altamente motivato, il gruppo è, dove i nostri clienti sono attratti dalla nostra offerta completa di prodotti di bellezza e apprezzano la nostra ampia e distintiva gamma di marchi".Douglas ha continuato il suo percorso di crescita redditizia neldell'anno finanziario 2023/24. Nell'importante periodo da ottobre a dicembre 2023, ilè aumentato dell'8% a 1,56 miliardi di euro. La crescita è stata trainata dagli ottimi risultati di entrambi i canali: le vendite in negozio sono aumentate del 6,7%, mentre le vendite E-Com sono cresciute del 10,7% su base annua. Il gruppo ha concluso l'con risultati record: un fatturato di 4,1 miliardi di euro tra il 1° ottobre 2022 e il 30 settembre 2023, in crescita dell'11,3%.Sul fronte della redditività, ha generato un adj.di 348,3 milioni di euro nel primo trimestre 2023/24 (1° trimestre 2022/23: 309,4 milioni di euro), con un miglioramento del 12,6%. Il corrispondente margine è stato del 22,4%, un altro passo avanti rispetto al 21,5% del primo trimestre dell'anno precedente. L'nel primo trimestre 2023/24 è aumentato del 10,6% a 125,2 milioni di euro. Ilè aumentato a 459,4 milioni di euro.Nel, il gGruppo ha l'ambizione di aumentare le vendite ad un CAGR di circa il 7% e mira a raggiungere un Margine EBITDA Adjusted pari a circa il 18,5%, con fluttuazioni tipiche anno su anno.