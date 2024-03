Piaggio, nel 2023 utile record a 91 milioni di euro. Dividendo totale a 20,5 centesimi

Piaggio

(Teleborsa) -, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha chiuso ilconconsolidati pari a 1.994,6 milioni di euro (-4,4% rispetto a 2.087,4 milioni di euro nel 2022). A livello geografico, l'India ha mostrato un andamento molto positivo (+14,9%), l'area EMEA e Americas ha consuntivato un fatturato stabile rispetto all'anno precedente, mentre è risultata in flessione l'area Asia Pacific (-23,8% a cambi costanti). Il gruppo ha venduto complessivamente nel mondo 559.500(625.500 veicoli nel 2022).L'consolidato è di 325 milioni di euro, il più alto mai registrato, in miglioramento del 9% (298,1 milioni di euro nel 2022). L'è pari al 16,3% (14,3% al 31 dicembre 2022). L'è positivo per 91,1 milioni di euro, il risultato migliore di sempre e in crescita del 7,3% rispetto ai 84,9 milioni di euro al 31 dicembre 2022."Lo, condizione che perdurerà per l'esercizio in corso - ha commentato il- Detto questo, l'anno 2023 è stato caratterizzato dal consolidamento in Europa e negli Stati Uniti, da un rallentamento del continente asiatico e da una buona ripresa del continente indiano. In questi scenari, il gruppo ha registrato un utile netto record, pari a 91,1 milioni di euro, il risultato migliore di sempre. Gli investimenti in nuovi prodotti e la continua ricerca di nuove tecnologie sia nella meccanica che nella robotica e nel software intelligente consentono di preparare il prossimo futuro con ottimismo, tenendo sotto controllo la generazione di cassa"."Lae alhanno generato marginalità molto interessanti, superando il 16% di EBITDA Margin - ha aggiunto - In relazione alle tematiche ESG e alla mobilità green, il Gruppo sta rispettando i tempi e gli investimenti nei siti produttivi in Italia attuando azioni concrete per concorrere al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea".L'al 31 dicembre 2023 risulta pari a 434 milioni di euro (368,2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2022).Il CdA proporrà all'assemblea degli azionisti di distribuire undi 8 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all'acconto di 12,5 centesimi di euro pagato il 20.09.2023, data stacco cedola 18.09.2023), per undell'esercizio 2023 di 20,5 centesimi di euro, pari a complessivi euro 72.630.957,04. La data di stacco della cedola n. 22 è il giorno 22.04.2024, record date 23.04.2024 e data di pagamento 24.04.2024.Inoltre, il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea di, già concessa dall'assemblea ordinaria del 18 aprile 2023 e che andrà a scadere il 18 ottobre 2024.