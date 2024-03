Salone del Risparmio, al via oggi le iscrizioni all'edizione 2024

(Teleborsa) -, l'evento di riferimento per il settore del risparmio gestito, che si terràin presenza all'Allianz MiCo di Milano e online sulla piattaforma dedicata. Per l'edizione di quest'anno, il cui tema portante sarà "Alla ricerca di nuovi equilibri: investire negli scenari globali", sonoper organizzare la 14° edizione dell'evento. Un appuntamento che, come ogni anno, sarà un'occasione di incontro e confronto tra tutti gli stakeholder del settore - spiega- Come di consueto, Il Salone del Risparmio si propone di stimolare il dibattito e offrire strumenti per far fronte alle numerose sfide che professionisti, istituzioni e risparmiatori sono chiamati ad affrontare. Le incertezze geopolitiche, l'inflazione, i movimenti dei tassi d'interesse, l'inverno demografico, l'evoluzione tecnologica e la volatilità dei mercati sono alcuni dei fenomeni da considerare per costruire portafogli di investimento che guardino al lungo termine e siano capaci di dipanare i loro effetti anche verso il tessuto produttivo".A guidare i partecipanti nell'esplorazione del titolo saranno i consuetientro i quali si svilupperanno, che nel corso della tre giorni restituiranno la fotografia del settore e una finestra sui suoi sviluppi: asset allocation e strategie di investimento, distribuzione e consulenza, mercati privati ed economia reale, sostenibilità e capitale umano, previdenza complementare, educazione e formazione, innovazione e digitalizzazione.