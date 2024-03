Sui livelli della vigilia Borsa Italiana, bene Saipem e DiaSorin

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non si lasciano influenzare dai nuovi record di importanti indici: l'S&P500 ha raggiunto venerdì il livello di 5.100 punti (registrando la quindicesima chiusura su livelli storici da inizio anno), mentre il Nikkei 225 ha superato la rappresentativa soglia di 40.000 punti.Ogginé in area euro né negli Stati Uniti. Le uniche indicazioni della mattinata sono che la disoccupazione è diminuita leggermente in Spagna a febbraio, l'inflazione è aumentata ancora in Turchia nello stesso mese, e l'indice Sentix è migliorato nell'Eurozona a marzo.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,085. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.084,6 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +145 punti base, con ilche si posiziona al 3,84%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,09%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,21%, e poco mosso, che mostra un -0,07%.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 32.922 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 35.055 punti. In moderato rialzo il(+0,37%); sui livelli della vigilia il(-0,06%).di Milano, troviamo(+4,56%),(+4,11%, dopo che la FDA ha autorizzato la nuova piattaforma LIAISON PLEX),(+1,78%) e(+1,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,60% ( downgrade di Citi a "Sell").scende dell'1,85%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,43%. Tentenna, che cede l'1,04%.del FTSE MidCap,(+3,59%),(+3,20%),(+2,25%) e(+2,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,56%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,29%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,22%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,20%.