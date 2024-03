Ulisse BioMed, accordo con Generon per utilizzo di soluzioni proprietarie Hyris

Ulisse Biomed

(Teleborsa) -, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto, per il tramite della controllata Hyris, un. Generon è un'azienda di biotecnologie, attiva in Italia nello sviluppo, produzione e commercializzazione di strumentazioni e reagenti per il controllo-qualità dei prodotti agroalimentari.L'accordo: ha ad oggetto la piattaforma proprietaria Hyris System, composta da un device per test molecolari ed un cloud software per la gestione dei risultati attraverso algoritmi proprietari; ha, rinnovabile per ulteriori cinque; prevede l'utilizzo della piattaforma da parte di Generon attraverso uno, per alcuni casi specifici, di acquisto tradizionale; prevede un numero minimo di subscription attive nell'arco della sua durata, con un corrispondentein totale per i primi cinque anni e di ulteriori 450.000 euro in totale per i successivi cinque anni, in caso di rinnovo; in aggiunta alla subscription di accesso alla piattaforma o all'acquisto, prevede anche unper ogni test di Generon svolto, oltre a prevedere packages di servizi aggiuntivi legati alla manutenzione remota predittiva della strumentazione.