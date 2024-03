Wall Street cauta guarda a Fed e dati macro

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, dopo che gli indici hanno toccato i massimi storici nell'ultima seduta. Settimana ricca di eventi e dati macro, con i numeri sul mercato del lavoro, venerdì, e la testimonianza delal Congresso, mercoledì e giovedì.Ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,25%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.134 punti. In frazionale calo il(-0,25%); sulla parità l'(-0,18%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,77%),(+0,68%) e(+0,50%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,54%),(-1,07%) e(-0,74%).del Dow Jones,(+5,29%),(+2,60%),(+2,24%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,81%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,39%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,38%.Al top tra i, si posizionano(+5,55%),(+5,29%),(+5,19%) e(+3,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,18%.Crolla, con una flessione del 6,00%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,75%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,37%.