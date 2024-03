Borse europee e Piazza Affari proseguono in rialzo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si muove in moderato rialzo come gli altri listini di Eurolandia, a dispetto della battuta d'arresto di Wall Street. La cautela è d'obbligo in vista delladomani, della, sempre domani, e deianticipato oggi dal report di ADP sull'occupazione nel settore privato.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,088. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.127,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,87%), raggiunge 78,83 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +138 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,72%.composta, che cresce di un modesto +0,25%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,28%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,62%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,61%, portandosi a 35.475 punti.Poco sopra la parità il(+0,63%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,63%).di Milano, troviamo(+2,72%), in attesa del CdA per l'approvazione dei risultati e del Piano,(+2,41%),(+1,58%) e(+1,50%).La peggiore performance è quella di, che segna un -1,09%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,92%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,89%),(+5,56%),(+5,41%) e(+2,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede l'1,80%dopo aver annunciato i risuoltati del il nuovo Piano strategico.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,87%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,74%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,73%.