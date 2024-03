Ex Ilva, tra incognite e rilancio: a che punto siamo?

(Teleborsa) -per l'ex Ilva si apre una nuova fase. Intanto, in una nota Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil esprime soddisfazione per il fatto che è stato "scongiurato il, ovvero i commissari straordinari hanno comunicato nell'incontro di oggi che saranno riconosciuti gli istituti contrattuali, nello specifico le ferie. Per cui a differenza di quanto avvenuto nel 2015 si percorrerà una strada diversa."Ilaggiunge -. I commissari straordinari hanno manifestato laffinché si ottenga la necessaria liquidità per assicurare la continuità produttiva dell'azienda. Come Fiom-Cgil ribadiamo che occorre arrivare a un accordo di ripartenza, sito per sito, per la continuità produttiva e per la messa in sicurezza dei lavoratori, degli impianti e dell'ambiente".segretario Uilm Taranto accolgono positivamente l'incontro in videocollegamento con i tre Commissari di Acciaierie d'Italia, perché - sottolineano in una nota - "abbiamo ricevuto un chiarimento definitivo rispetto ai dubbi sulla gestione delle ferie e di altri istituti contrattuali dei lavoratori dopo l'avvio dell'Amministrazione straordinaria. I Commissari hanno chiarito che ci sarà una continuità sulle ferie e, quindi, che i lavoratori non perderanno nulla. Nonostante il poco tempo dall'entrata in carico, i Commissari, consapevoli delle enormi difficoltà, vedono delle potenzialità di rilancio. La situazione degli stabilimenti è drammatica, frutto della gestione fallimentare degli ultimi anni da parte di ArcelorMittal".a vedere i primi atti concreti da parte dei Commissari, in totale discontinuità rispetto al passato. Per questo serve il massimo impegno del Governo, a partire da un rapido finanziamento dell'azienda, e noi siamo pronti a fare la nostra parte per salvare l'ex Ilva, tutelando l'ambiente e salvaguardando tutti i lavoratori. Nell'incontro previsto per la prossima settimana a Taranto ci aspettiamo che venga fatta chiarezza anche sulle modalità di gestione della cassa integrazione, finora utilizzata in maniera spropositata e unilaterale".Purtroppo però oggi nel quartiere Tamburi di Taranto, in via Machiavelli, proprio nel quartiere di fronte allo stabilimento siderurgico ex Ilvae. La centralina Arpa ha rilevato un valore orario di 32,49 microgrammi/metro cubo, ben superiore al valore Rel acuto di 27 microgrammi stabilito dall'Office of Environmental Health Hazard Assessment (Oehha) della Environmental Protection Agency della California".E' l'allarme lanciato dal presidente di Peacelink, il quale sottolinea che "l'ennesimo episodio di inquinamento da benzene dimostra che la situazione a Taranto non è cambiata con la nuova gestione dell'Ilva". Lo stabilimento "ora sotto il controllo dello Stato - aggiunge - continua a rilasciare nell'aria sostanze nocive e cancerogene, mettendo a rischio la salute dei cittadini".Secondo l'ambientalista "