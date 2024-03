Gruppo Menarini, fatturato consolidato 2023 in crescita a 4,375 miliardi (+5,3%)

(Teleborsa) - Ilha annunciato i primi risultati preliminari dell'esercizio 2023, chiuso con undi euro, inrispetto al 2022. Un fatturato realizzato in gran parte all'estero (per il 79%) e nel settore Farmaceutico, che persa per il 96% dei ricavi, mentre la Diagnostica pesa per circa il 3%.è stimato complessivamente indi euro.L'azienda fiorentina che fa capo alla famiglia Aleotti, èondo con filiali, distributori e licenziatari e conta, di cui il 49,5% donne.Questi alcuni dei risultati e numeri presentati questa sera da, azionista e membro del Board di Menarini, assieme alla CEO,L'Europa è il cuore del Gruppo: nel 2023 sono stati prodotti in questi stabilimentisugli 833 milioni di unità complessive, per un totale di 16,1 miliardi di compresse.Il Gruppo ha, perlopiù situati in Europa, due in USA (New York e Philadelphia) e uno in Asia (Singapore).