Mondo TV, è già successo per la serie animata Grisù

Mondo TV

(Teleborsa) -annuncia che l’attesissima nuovalo scorso 4 dicembre, in sole 5 settimane di programmazione, si è attestataspecializzato in programmi per bambini. Il lancio in TV e suè stato seguito da una première spettacolare presso lo storicoAnche igestiti dall’agenzia CANENERO, complice un pubblico che taglia trasversalmente più generazioni. Il ritorno di Grisù è stato subito accolto con grande entusiasmo sulla pagina, ma è il profilo di Instagram ha segnare la maggiore conferma della forza del prodotto ottenendo una crescita del 328% nel mese di febbraio; bene ancheil numero di spettatori unici e il tempo di visualizzazione sono in continuo rialzo.Nel frattempo, ildando vita a estensioni originali del brand che, seguono un approccio transmediale; ne sono un esempio, sviluppata da Commodore Industries e disponibile da febbraio per dispositivi Android e iOS; glinei centri commerciali realizzati da Thekom ed il mche debutterà a ottobre presso l’auditorium Santa Chiara di Trento, per poi proseguire con la tournée nei più importanti teatri italiani come il Manzoni di Milano e il Parioli di Roma, già confermati.rappresenta il momentoche vedrà i primi prodotti a scaffale a cominciare dalla linea giocattolo di Giochi Preziosi, i puzzle e memory di Ravensburger, i libri di Giunti, i prodotti edicola di Pon Pon Edizioni e di Euro Publishing, il videogame per pc e console sviluppato anch’esso da Commodore Industries e, infine, la calza della befana di Emmeci.Anche oltralpe si prevede un importante piano di sviluppo del programma licensing che accompagnerà la distribuzione della serie in Cina e in numerosi mercati europei già assicurati. Attesissimo il lancio di ZDF su KIKA, il canale tematico per bambini tedesco, il prossimo 29 marzo