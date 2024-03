Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Fineco

Mediobanca

A2A

Pirelli

Brunello Cucinelli

Ferrari

Fincantieri

BFF Bank

Juventus

IREN

Intercos

MARR

Salcef Group

Mondadori

(Teleborsa) -, mentre si conferma, galvanizzata da alcuniA rendere prudenti i mercati contribuisce l'attesa per ile per la testimonianza di, che saranno anticipati oggi dalsugli occupati USA.Sul fronte macro da segnalare undall'Istituto Ifo ed ilL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,088. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,20%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 79,01 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,70%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,53%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 35.446 punti.Leggermente positivo il(+0,54%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,22%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo del 2,61% in attesa dei dati definitivi del 2023 e del Piano.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,41% dopo i positivi dati di raccolta.Buona performance per, che cresce dell'1,65%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,60% in attesa anch'essa die dettagli del nuovo Piano.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -1,95%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,68%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,58%.del FTSE MidCap, svetta(+6,11%), sulle voci di acquisti del business Wass da Leonardo.Bene anche(+4,38%),(+3,37%) e(+2,70%).Le peggiore è, che cede il 2,93%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,36%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,09%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.