Europa positiva con occhi a dati macro. Piazza Affari non si allinea

(Teleborsa) -che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Sul fronte macroeconomico, il PIL del Regno Unito è stato confermato in calo nel quarto trimestre 2023, mentre le vendite al dettaglio della Germania sono risultate ancora in calo a febbraio. In Italia, a marzo la fiducia dei consumatori è diminuita a sorpresa dopo una fase di crescita durata quattro mesi, mentre il sentiment delle imprese è tornato a salire.Laverserà circa 615 milioni di euro alle casse dello Stato, dopo aver registrato una perdita di 7,1 miliardi di euro nel 2023 a causa della politica monetaria restrittiva messa in campo della BCE per contrastare l'inflazione. "L'attuazione della politica monetaria orientata alla stabilità dei prezzi si è riflessa sui risultati del bilancio dell'esercizio 2023" e "continuerà a incidere sulla redditività della Banca d’Italia nell’immediato futuro", ha detto ilL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,11%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 81,84 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +136 punti base, con un incremento di 4 punti base, con ilpari al 3,66%.poco mosso, che mostra un +0,14%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,49%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 37.027 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il(+0,26%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il(+0,23%).di Milano, troviamo(+3,09%),(+2,76%),(+2,31%, che ha annunciato lo spin-off e la quotazione in Borsa della Rete italiana di Consulenti Finanziari) e(+1,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,90%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,9%. Tentenna, che cede lo 0,78%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.di Milano,(+8,58%, dopo la promozione di Berenberg ),(+3,61%),(+2,89%) e(+1,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,48%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,95%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,91%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,89%.