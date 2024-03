Positivo il Mercato americano, focus su parole Powell e mercato del lavoro

Ross Stores

Nordstrom

Foot Locker

Campbell Soup

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo che il presidente della Federal Reserve, in un discorso preparato per l'audizione davanti al Congresso, ha affermato che la banca centrale prevede di ridurre i tasso entro la fine dell'anno. "Se l'economia si evolve sostanzialmente come previsto, sarà", ha detto il numero uno della banca centrale statunitense.Sempre prima dell'apertura, il report della Automated Data Processing (ADP) ha mostrato che lesonoa febbraio. Ora gli investitori monitoreranno anche i dati sulle opportunità di lavoro, previsti nel corso della giornata, in vista del rapporto sull'occupazione in pubblicazione venerdì da parte del Dipartimento del Lavoro americano.Sono arrivate diverse indicazioni dalha chiuso il quarto trimestre con un utile in aumento a 610 milioni di dollari,ha comunicato una previsione deludente per l'intero esercizio,ha riportato una perdita nel trimestre festivo e ha diffuso una guidance debole. Tra le altreha stupito in positivo nell'ultimo trimestre e confermato la guidance.Guardando ai, la Borsa di New York mostra sulun rialzo dello 0,32%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.109 punti. Positivo il(+0,98%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,67%).