Seduta positiva a New York, pochi spunti da audizione Powell

(Teleborsa) -, in assenza di novità rilevanti nelle parole del presidente della Federal Reserve, oggi impegnato nell'audizione davanti al Congresso. "Se l'economia si evolve sostanzialmente come previsto, sarà", ha detto il numero uno della banca centrale statunitense, spiegando che la Federal Reserve non si aspetta che l'inflazione "scenda fino in fondo" al 2%, ma ciò che vuole vedere è semplicemente "più prove" che diano "più fiducia" che l'inflazione sia in unaSul fronte macroeconomico, il report della Automated Data Processing (ADP) ha mostrato che lesonoa febbraio. Il report JOLTS ha invece mostrato che il numero di offerte di lavoro negli Stati Uniti è sceso a 8,863 milioni nell'ultimo giorno lavorativo di gennaio 2024, in calo dagli 8,889 milioni del mese precedente e superiore agli 8,800 milioni attesi dagli analisti.Guardando ai, ilavanza a 38.805 punti; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 5.125 punti. In rialzo il(+1,27%); come pure, sale l'(+0,87%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,51%),(+1,19%) e(+1,04%).Tra i(+4,86%),(+2,69%),(+2,46%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,00%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,62%.Al top tra i, si posizionano(+12,78%),(+7,28%),(+4,86%) e(+4,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,44%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,27%.