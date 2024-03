Amplifon, utile ricorrente 2023 scende a 165,8 milioni. Dividendo di 0,29 euro

Amplifon

(Teleborsa) -, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 2.260,1 milioni di euro, in crescita del 10,2% a cambi costanti e del 6,7% a cambi correnti rispetto al 2022, grazie alla forte crescita organica, pari all'8%, nonostante l'andamento più debole della domanda in Europa. L'è stato pari a 541,6 milioni di euro, in aumento del 3,1%; l'incidenza sui ricavi è pari al 24,0%, in diminuzione di 80 punti base rispetto al livello record riportato nel 2022 principalmente per effetto dei forti investimenti e della minore leva operativa dell'area EMEA. Ilè stato pari a 165,8 milioni di euro, rispetto ai 183,3 milioni di euro nel 2022 per i maggiori ammortamenti conseguenti ai forti investimenti nel business e per l'incremento degli oneri finanziari (principalmente interessi passivi, inflation accounting e lease accounting)."Il 2023 è stato per il nostro Gruppo un anno di ulteriore crescita, nel quale abbiamo raggiunto livelli record in valore assoluto sia in termini di ricavi, con un incremento di oltre il 10% a cambi costanti, sia di EBITDA, nonostante un mercato europeo più debole rispetto alle attese - ha commentato il- Sonoe macroeconomico particolarmente sfidante"."È stato un anno importante per i significativi investimenti nel consolidamento ed espansione della rete anche grazie alle numerose acquisizioni nei mercati chiave del Nord America, dell'Europa e della Cina - ha aggiunto - Alla luce di questi investimenti, delle azioni di miglioramento della produttività avviate nella seconda parte del 2023 e dell', prevediamo una crescita significativa anche nel 2024, sia dal punto di vista dei ricavi che della profittabilità".Propostodi 29 centesimi di euro per azione, in linea con il dividendo distribuito nel 2022, con un pay-out pari al 41,9% dell'utile netto consolidato per azione.Amplifon si attende risultati in forte crescita. In particolare: ricavi consolidati in crescita high-single digit a cambi costanti , sostenuti da incremento delle quote di mercato e da acquisizioni bolt-on, con un contributo di queste ultime alla crescita per almeno il 2%; un margine EBITDA su base ricorrente superiore al 24,6% anche grazie alle azioni di miglioramento della produttività avviate nella seconda parte del 2023 e di cui il Gruppo beneficerà già a partire dal primo trimestre.