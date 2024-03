BFF, utile rettificato a 183 milioni nel 2023. Lista del CdA con nuovo presidente

BFF Bank

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha chiuso l'esercizio 2023 con unpari a 171,7 milioni di euro, rispetto a 232 milioni di euro nel 2022. L'Utile Netto Rettificato, calcolato escludendo le voci straordinarie, è pari a 183,2 milioni di euro, rispetto a 146 milioni di euro del 2022.Proposta la distribuzione di undi 0,541 euro per azione, che tenuto conto dell'acconto dividendi pagato lo scorso settembre, porta il dividendo totale relativo all'esercizio 2023 a 0,979 euro per azione.Ilha approvato la presentazione di unada sottoporre all'Assemblea degli Azionisti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.La lista dei candidati è la seguente:, indipendente; Massimiliano Belingheri; Anna Kunkl, indipendente; Domenico Gammaldi, indipendente; Piotr Henryk Stepniak; Alexia Ackermann, indipendente; Mimi Kung, indipendente; Georgios Anagnostopoulos, indipendente; Fabienne Baker, indipendente."È stato un onore servire il Gruppo BFF in questi anni di crescita significativa in Italia e all'estero, superando insieme importanti traguardi", ha detto il"A nome di tutto il Management Team e dei dipendenti del Gruppo, ringrazio il Presidente Messina e i membri del Consiglio di Amministrazione per il lavoro e il supporto riservato a BFF in questi anni - ha affermato l'- In particolare, ringrazio il Presidente e il Vice Presidente, Federico Fornari Luswergh, e la Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Michaela Aumann, con i quali abbiamo condiviso un lungo percorso che ha visto la trasformazione in Banca, la quotazione in Borsa e l'affermazione di un Gruppo bancario di respiro internazionale. È su queste basi che costruiamo quotidianamente il percorso di eccellenza che abbiamo scelto di perseguire".