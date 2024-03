Caltagirone Editore, utile 2023 sale a 16,2 milioni. Dividendo di 0,04 euro

Caltagirone Editore

(Teleborsa) -ha chiuso ilconpari a 116,5 milioni di euro (118 milioni di euro nel precedente esercizio) in diminuzione dell'1,3% per effetto della flessione dei ricavi editoriali parzialmente attenuata dalla crescita dei ricavi pubblicitari e degli altri ricavi editoriali. Il, positivo per 5,6 milioni di euro, ha registrato un incremento del 26,3% rispetto al dato al 31 dicembre 2022 (4,4 milioni euro). Ilè stato negativo per 1,6 milioni di euro (negativo per 13,7 milioni di euro al 31 dicembre 2022).Ilè stato positivo per 16,7 milioni di euro (in linea con il 2022) ed include principalmente dividendi su azioni quotate incassati nel periodo per 17,2 milioni di euro (17,5 milioni di euro nel 2022) e proventi da obbligazioni e titoli di stato pari a 753 mila euro (57 mila euro nel 2022). Ildi Gruppo è positivo per 16,2 milioni di euro (positivo per 7 milioni di euro al 31 dicembre 2022).Laè pari a 12,7 milioni di euro, in aumento di 12,6 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2022 (58 mila euro), principalmente per effetto dell'incasso di dividendi su azioni quotate e per la riclassifica dalle attività finanziarie non correnti alle attività finanziarie correnti dei titoli di stato italiani con scadenza entro l'esercizio per 7,8 milioni di euro, al netto dei dividendi distribuiti per 3,2 milioni di euro e degli investimenti netti in azioni quotate e obbligazioni per 8 milioni di euro.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di unpari 0,04 euro per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738. Il dividendo sarà posto in pagamento il 22 maggio (stacco cedola in Borsa il 20 maggio) e con record date alla data del 21 maggio.Il Gruppo prosegue le iniziative di valorizzazione delle versioni multimediali e di miglioramento delle attività internet finalizzate ad incrementare i nuovi flussi di pubblicità e ad acquisire nuovi lettori. Il Gruppo continuerà inoltre ad attuare misure volte al contenimento di tutti i costi di natura discrezionale e alla