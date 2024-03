Credemfactor, utile in crescita a doppia cifra nel 2023

Credem

(Teleborsa) - I risultati del 2023 di, società del Gruppospecializzata nel factoring guidata dal Direttore Generale Gabriele Decò, registrano undi 21,32 milioni (+35,1% a/a) ed un utile lordo pari a 19,66 milioni (+28,2% a/a), undi 13,2 milioni (+28,1% a/a) a conferma della solidità e della qualità del core business societario. In crescita gli impieghi medi progressivi a 1.033 milioni (+5,7% a/a). Il turnover si attesta a 5,4 miliardi di euro (+0,6% a/a)., registrando sia un’importante crescita economica sia un intenso sviluppo digitale e di innovazione mantenendo ancora la customer experience dei nostri clienti al centro; il mio riconoscimento per i risultati raggiunti va senz'altro rivolto alle nostre persone che con impegno e passione stanno facendo crescere la nostra società e hanno saputo intraprendere un percorso di digital transformation a supporto dei nostri clienti, lavorando nel contempo per realizzare una riorganizzazione societaria in ottica Teal”, ha dichiarato il. "Un ringraziamento anche ai clienti storici che ci continuano a dare fiducia e ai nuovi clienti che ci hanno seguito in questo 2023. Una strategia aziendale che si fonda sulle sinergie tra la nostra squadra commerciale e le reti commerciali di Credem e delle Società del Gruppo, un unicum di Sistema, e che punterà ad integrare nel proprio piano di innovazione anche logiche di transizione ecologica e attenzione ai rischi ambientali e climatici nella relazione sui clienti", ha concluso Decò.Le principali aree di innovazione strategica hanno riguardato l’incremento della digitalizzazione dei processi di customer service multicanale in ottica evolutiva della supply chain finance e dell’open banking. Le nuove funzionalità della piattaforma Fast Factoring Digitale consentono di gestire digitalmente l’intero processo: dall’onboarding di un cliente prospect, alla scelta del prodotto con la vendita a distanza dalla vetrina on line, per arrivare alla intera contrattualizzazione fino alla completa transazionalità operativa sia cedente sia debitore, con l’azzeramento di carta e risparmio di tempo, migliorando la customer experience dei nostri clienti.Gli, grazie al potenziamento dell’organico, sono continuare l’intenso piano di innovazione societaria, crescere ancora il patrimonio cedenti, realizzare un piano d’azione nell’ambito della sostenibilità con iniziative integrate con la capogruppo e continuare a rafforzare le sinergie con le reti commerciali di Credem, Credemtel e del gruppo con soluzioni di supply chain management e finance sempre più integrate e complete a sostegno delle imprese clienti. L’obiettivo è anche rafforzare le funzionalità di Fast Factoring Digitale deliberando in modo istantaneo le proposte di finanziamento relative alle aziende prospect del segmento small business e small corporate con il supporto dei modelli di scoring automatici della piattaforma Tigran di Modefinance, società del gruppo TeamSystem con cui è stato siglato un accordo di partnership strategica. Inoltre è previsto un piano di riorganizzazione aziendale con logiche TEAL per favorire la leadership diffusa delle persone.