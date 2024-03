Positiva la Borsa di New York dopo Powell

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

informatica

beni di consumo per l'ufficio

Intel

IBM

Salesforce

Honeywell International

Walt Disney

Verizon Communication

Chevron

Nike

CrowdStrike Holdings

DexCom

Qualcomm

ASML Holding

Palo Alto Networks

PDD Holdings

Tesla Motors

Zscaler

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2% sul, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,51%, portandosi a 5.105 punti. In moderato rialzo il(+0,67%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,44%).Sul fronte della politica monetaria il, ha ribadito che la banca centrale non ritiene appropriati tagli dei tassi di interesse per l'immediato. Powell ha indicato anche che la Fed prevede di tagliare i tassi "ad un certo punto quest'anno", ma non finché i politici non avranno acquisito fiducia nella vittoria della guerra sull'inflazione. Intanto dalla pubblicazione del Beige Book della banca centrale americana é emerso che le prospettive per la crescita economica futura rimangono positive, ma permangono anche le pressioni sui prezzi.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,97%),(+0,91%) e(+0,80%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,13%),(+2,19%),(+1,68%) e(+1,60%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,49%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,04%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,84%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+10,76%),(+9,80%),(+3,99%) e(+3,62%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,21%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,87%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,32%.scende dell'1,91%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 82,31K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 3,2%; preced. 4,9%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -63,2 Mld $; preced. -62,2 Mld $)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -1,1%)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%)14:30: Variazione occupati (atteso 190K unità; preced. 353K unità).